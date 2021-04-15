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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 апреля 2021 г., 14:46

Воздушный парад в честь незавимимости Израиля, "после тяжелого года". Фоторепортаж

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Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы, Александр Завин (NEWSru.co.il)

В четверг, 15 апреля, в 73-й День независимости Израиля, состоялся военно-воздушный парад, посвященный "израильскому братству и всем жителям Израиля после тяжелого года борьбы с эпидемией коронавируса".

В небо были подняты боевые самолеты F-35i ("Адир"), F-15 ("Баз"), F-16i ("Суфа), F-16 ("Барак"), M346i ("Лави"), три вида военно-транспортных вертолетов, пять видов военно-транспортных самолетов, а также вертолеты полиции Израиля и самолеты пожарной эскадрильи.

Парад проходил над десятками населенных пунктов от Галилейского выступа на севере до Эйлата на юге. Кроме того, над Тверией, Нагарией, Акко, Хайфой, Тель-Авивом, Ашдодом, Ашкелоном, Иерусалимом и Беэр-Шевой прошли выступления аэробатической группы ВВС ЦАХАЛа.

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