Благословение коэнов у Стены Плача в Иерусалиме: второй год войны. Фоторепортаж

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15 апреля у Стены Плача в Старом городе Иерусалима прошла традиционная церемония благословения коэнов. Эта церемония всегда устраивается в дни праздников Песах и Суккот, в ней принимают участие сотни верующих.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

Как и год назад, несмотря на продолжающуюся войну, церемония благословения коэнов была проведена без каких-либо ограничений.

Тысячи полицейских, пограничников и волонтеров полиции обеспечивают безопасность в Старом городе Иерусалима.