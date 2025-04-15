Благословение коэнов у Стены Плача в Иерусалиме: второй год войны. Фоторепортаж
время публикации: 15 апреля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 12:27
Фото: Flash90 и Associated Press
15 апреля у Стены Плача в Старом городе Иерусалима прошла традиционная церемония благословения коэнов. Эта церемония всегда устраивается в дни праздников Песах и Суккот, в ней принимают участие сотни верующих.
В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.
Как и год назад, несмотря на продолжающуюся войну, церемония благословения коэнов была проведена без каких-либо ограничений.
Тысячи полицейских, пограничников и волонтеров полиции обеспечивают безопасность в Старом городе Иерусалима.