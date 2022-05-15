"День Накбы" около Тель-Авивского университета. Фоторепортаж

Фото: Tomer Neuberg/Flash90

15 мая, когда палестинские арабы отмечают "День Накбы", активисты левых израильских движений и правой организации "Им Тирцу" устроили противостояние на территории Тель-Авивского университета.

Демонстрации переросли в столкновения между их участниками и полицейскими. Полиция задержала нескольких нарушителей порядка.

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Напомним, что в 1947 году руководство еврейского ишува согласилось с решением ООН о разделе подмандатной Палестины на еврейское и арабское государство. Арабы отвергли эту инициативу и начали войну против проживавших на территории британского мандата евреев. После провозглашения Израиля в страну вторглись армии арабских государств. Однако израильской армии удалось победить в войне за независимость. За арабскими армиями, бежавшими из Палестины, последовали сотни тысяч арабов, боявшихся репрессий со стороны победителей. Этот массовый исход арабов стал началом проблемы палестинских беженцев. События того периода в Палестинской автономии отмечают в "День Накбы" (День Катастрофы).