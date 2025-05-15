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Иерусалимская бригада завершила миссию в Газе. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 мая 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 15:01

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 16-й Иерусалимской бригады завершили миссию в Газе, они действовали в течение двух месяцев в северной части сектора. Зачастую – вместе с инженерным спецназом "Яалом".

За этот период ими были уничтожены более 600 объектов террористической инфраструктуры, в том числе подземные туннели протяженностью в сотни метров в районах Шуджаийя и Ат-Туффа, где было ликвидировано множество террористов, конфискованы оружие и военная техника.

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