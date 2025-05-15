Супермодели Стелле Максвелл – 35. Фотогалерея

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15 мая исполнилось 35 лет одной из самых успешных и востребованных моделей – Стелле Максвелл.

Она родилась в Брюсселе в мае 1990 года, ее родители родом из Северной Ирландии, отец является дипломатом. Девочка росла в Бельгии. Когда ей было 13 лет, вместе с семьей она переехала в австралийскую Канберру, а затем – в Веллингтон (Новая Зеландия). Именно в Новой Зеландии, после поступления в университет Отаго, Максвелл начала карьеру модели.

Принимала участие в показах: Jeremy Scott, Marc Jacobs, Victoria's Secret, Chloe, Charles Anastase, Fashion East, Luella, Mara Hoffman, Osman Yousefzada, Luella, Todd Lynn, Vivienne Westwood, Limi Feu, Cacharel, Giambattista Valli, Ingrid Vlasov, Issey Miyake, Limi Feu, Moncler Gamme Rouge, Talbot Runhof, Tsumori Chisato, Commuun и других. Она появлялась на обложках модных журналов, среди которых можно отметить: Elle, Elle Italia, Elle UK, Glamour, Interview, Madame Figaro, Mixte, Numéro, Purple, The Last Magazine, Vogue, Vogue España, Vogue Italia, Vogue Japan и Vogue UK.

В апреле 2015-го Victoria's Secret включило Стеллу Максвелл в "сонм ангелов" – основной состав моделей. Она остается до сих пор в первой пятерке моделей этого элитного агентства.

Летом 2016-го Максвелл возглавила "горячую сотню" мужского журнала Maxim. Но мужчины мало интересуют Стеллу. Летом 2015 года стало известно о ее романе с американской певицей и актрисой Майли Сайрус, осенью пара рассталась. В 2016-2019 годах у Стеллы был роман с популярной американской актрисой Кристен Стюарт, звездой вампирской фэнтези-мелодрамы "Сумерки".