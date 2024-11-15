x
15 ноября 2024
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2024
|
15 ноября 2024
|
последняя новость: 22:05
15 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж

Иран
КСИР
Беспилотники
время публикации: 15 ноября 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 21:17

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

"Национальный аэрокосмический парк", созданный "Корпусом стражей исламской революции" недалеко от Тегерана – не самое популярное место среди иранцев. О чем свидетельствует этот фоторепортаж, снятый в пятницу, 15 ноября – в выходной день в Исламской республике. Публики немного. Хотя некоторые посетители приходят семьями, с детьми.

В "парке" представлены как модели, так и реальные образцы вооружений КСИР. Ничего "космического" в экспозиции нет. Хотя несколько спутников Иран сумел запустить на околоземную орбиту. На выставке представлены беспилотные самолеты, баллистические и крылатые ракеты, минометы и другое оружие. Некоторые виды представленных вооружений использовались за последний год Ираном и его прокси-силами в войне против Израиля, а также Россией – в войне против Украины.

"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook