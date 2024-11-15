"Национальный аэрокосмический парк" КСИР под Тегераном. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

"Национальный аэрокосмический парк", созданный "Корпусом стражей исламской революции" недалеко от Тегерана – не самое популярное место среди иранцев. О чем свидетельствует этот фоторепортаж, снятый в пятницу, 15 ноября – в выходной день в Исламской республике. Публики немного. Хотя некоторые посетители приходят семьями, с детьми.

В "парке" представлены как модели, так и реальные образцы вооружений КСИР. Ничего "космического" в экспозиции нет. Хотя несколько спутников Иран сумел запустить на околоземную орбиту. На выставке представлены беспилотные самолеты, баллистические и крылатые ракеты, минометы и другое оружие. Некоторые виды представленных вооружений использовались за последний год Ираном и его прокси-силами в войне против Израиля, а также Россией – в войне против Украины.