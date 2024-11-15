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"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж

время публикации: 15 ноября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 13:15

Фото: AP Photo/Fernando Llano

В Мехико в зале Mexico City Arena состоялся самый зрелищный этап международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого намечен на 16 ноября. Конкурсантки выходили на сцену в бикини и национальных костюмах, а также в вечерних нарядах.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится в 73-й раз. Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году представляет 24-летняя Офир (Натали) Корсиа.

"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
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