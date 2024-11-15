"Мисс Вселенная 2024": шоу в национальных костюмах и бикини. Фоторепортаж
время публикации: 15 ноября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 13:15
Фото: AP Photo/Fernando Llano
В Мехико в зале Mexico City Arena состоялся самый зрелищный этап международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого намечен на 16 ноября. Конкурсантки выходили на сцену в бикини и национальных костюмах, а также в вечерних нарядах.
Конкурс "Мисс Вселенная" проводится в 73-й раз. Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году представляет 24-летняя Офир (Натали) Корсиа.