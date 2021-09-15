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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 сентября 2021 г., 11:35

"Выбрось грехи в пучину морскую": Ташлих накануне Судного дня в Израиле и США

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Фото: Associated Press и Flash90

В первые дни Нового еврейского 5782 года (Рош а-Шана) сотни верующих евреев приняли участие в традиционной церемонии Ташлих ("Ты выбросишь").

Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: "И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши" (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки, бассейна или хотя бы аквариума.

На пляжах отдыхающие и молящиеся во время этой церемонии, как правило, не мешают друг другу.

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Молитва 5775 года: "Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши"
 

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