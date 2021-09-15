"Выбрось грехи в пучину морскую": Ташлих накануне Судного дня в Израиле и США
Фото: Associated Press и Flash90
В первые дни Нового еврейского 5782 года (Рош а-Шана) сотни верующих евреев приняли участие в традиционной церемонии Ташлих ("Ты выбросишь").
Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: "И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши" (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки, бассейна или хотя бы аквариума.
На пляжах отдыхающие и молящиеся во время этой церемонии, как правило, не мешают друг другу.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 01 октября 2019
"Выбросить грехи в пучину морскую": Ташлих в Тель-Авиве и Хайфе
"Выбросить грехи в пучину морскую": Ташлих в Тель-Авиве и Хайфе
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 04 октября 2016
"Выбросить грехи в пучину морскую": Ташлих в Тель-Авиве и Иерусалиме
"Выбросить грехи в пучину морскую": Ташлих в Тель-Авиве и Иерусалиме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 15 сентября 2015
"Грехи в пучине морской": израильтяне отдыхают и молятся
"Грехи в пучине морской": израильтяне отдыхают и молятся
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 сентября 2014
Молитва 5775 года: "Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши"
Молитва 5775 года: "Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши"