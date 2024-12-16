Последствия урагана на Майотте: множество погибших. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Жертвами урагана "Шидо" в заморском регионе Франции Майотте, расположенном в Индийском океане, стали сотни, а может быть и тысячи людей. По оценкам местных властей, это сильнейший ураган на Майотте за последние 90 лет.

Мощный циклон буквально сравнял с землей целые населенные пункты, скорость ветра превышала 225 километров в час. Наиболее сильно пострадали районы бедноты, ютящейся в хижинах. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре. Местные жители сравнивают ситуацию с апокалипсисом.