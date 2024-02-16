Политик Алексей Навальный (1976-2024). Фотогалерея

Фото: Associated Press

16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему было 47 лет.

Местное управление ФСИН заявляет: "В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются".

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14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Навальный находился в заключении с начала 2021 года – он был арестован сразу после возвращения в Россию из Германии, где лечился после того, как его отравили агенты российских спецслужб. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".

Алексей Навальный. Краткая биография

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Родился 4 июня 1976 года в городке Бутынь Одинцовского района Московской области. В 1993 году, в возрасте 17 лет, окончил Алабинскую среднюю школу в военном поселке Калининец в окрестностях подмосковного села Тарасково. В 1993-1998 годах учился на юридическом факультете Российского университета дружбы народов. После окончания университета заочно учился на факультете финансов и кредита Финансовой академии (окончил в 2001 году).

Занимался бизнесом. В политике с 2004 года. Против него под различными предлогами неоднократно возбуждались уголовные дела.

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Занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года.

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В декабре 2016 года заявил о намерении участвовать в выборах президента России, которые состоялись в марте 2018 года. До участия в выборах допущен не был.

В 2017-2020 годах был лидером массового протестного движения в России. Был создателем "Фонда борьбы с коррупцией".

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20 августа 2020 года в результате отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" впал в кому. С 20 по 22 августа находился в отделении токсикореанимации городской клинической больницы № 1 города Омска, а с 22 августа по 22 сентября на лечении в госпитале "Шарите" в Берлине, после выписки проходил реабилитацию в Германии. Российские власти отвергли обвинения в причастности к его отравлению. Но независимые расследователи однозначно доказали причастность российских спецслужб к покушению на убийство Навального и назвали имена участников и организаторов покушения.

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17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

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22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

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4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе.