Помощь выжившим после атаки 7.10.2023: выставка банка "Апоалим". Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В субботу, 15 февраля, открылась ежегодная выставка-продажа современного израильского искусства, организованная банком "Апоалим". В этом году она посвящена проблемам выживших после нападения террористов 7 октября 2023 года. Выручка от продаж будет передана в ассоциацию Nova Tribe Community, которая оказывает помощь выжившим, семьям погибших и семьям похищенных.

Выставка проходит в главном здании Банка "Апоалим" – в Тель-Авиве, по адресу: улица Йегуда а-Леви, 63. Вход свободный.

Репортаж о выставке: Шесть этажей на три дня