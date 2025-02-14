Шесть этажей на три дня: открывается выставка израильского искусства банка "Апоалим"

В субботу, 15 февраля 2025 г, откроется ежегодная выставка-продажа современного израильского искусства, организованная банком "Апоалим". В этом году она посвящена проблемам выживших 7 октября. Выручка от продаж будет передана в ассоциацию Nova Tribe Community, которая оказывает помощь выжившим, семьям погибших и семьям похищенных. Сегодня мы публикуем репортаж с выставки, подготовленный Татьяной Савин.

Шесть этажей, буквально "забитых" картинами и скульптурами современных израильских художников. Все они – наши современники. Способ развески – там где есть свободное место, в узких коридорах, вперемешку, – с одной стороны мешает рассмотреть произведения как следует, а с другой – даёт ощущение свежего, только что сделанного, не настоявшегося искусства. Как на рынке морепродуктов с утра – что выловили, то продаём. Иногда самое вкусное и свежее – в закутках.

Выставки, проводимые банком "Апоалим", очень демократичны, каждый может подать свои работы к рассмотрению бесплатно. Художник получает двадцать пять процентов от продажи. Остальное традиционно идёт на благотворительность. Двадцать пять процентов это не очень много, но…

"Участие в этой выставке даёт много возможностей, – делится художница Яна Горелик, – где ещё твои работы увидят так много зрителей и потенциальных покупателей. А то, что большая часть выручки идёт на помощь тем людям, которым я бы очень хотела помочь – это бонус".

На выставке будет представлено около шестисот работ. Осматривать выставку лучше сверху: подняться на шестой этаж, и поэтажно продвигаться вниз. Таким образом вы не пропустите дополнительную тематическую выставку "Добрые глаза": фотографии, сделанные солдатами-резервистами. Около двадцати пяти фотографий расположены вдоль ступеней. И к этим моментам времени ты поднимаешься или спускаешься, есть очень сильные фотографии, а подобное расположение очень метафорично. Фотографии отобраны Шоши Чехновер в рамках большого фотопроекта, инициированного Дафной Беэр Гевел.

В магазинчике, расположенном у входа в здание, в этом году представлен проект "Кофейная упаковка", созданный при поддержке банка "Апоалим", где уже в субботу будут продаваться подарочные наборы и продукты, произведенные в поселениях Западного Негева, а также пралине и шоколадные конфеты по рецептам покойного Двира Карпа, шоколатье и владельца "Кофейного шоколада", убитого 10 июля в Реим.

Выставка будет открыта для широкой публики:

В субботу вечером, 15 февраля 2025 года, с 19:00 до 22:00.

В воскресенье и понедельник, 16-17 февраля 2025 года, с 17:00 до 20:00.

Адрес: Главное здание Банка Апоалим, улица Йехуда Галеви, 63, Тель-Авив.

Вход свободный.

Страница выставке на сайте банка "Апоалим".