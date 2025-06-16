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Последствия ночной иранской атаки на Израиль. Фоторепортаж

Иран
Погибшие
Израиль
время публикации: 16 июня 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 17:38

Фото: Flash90, AP, ЦАХАЛ, МАДА

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана. В Хайфе на месте попадания ракеты найдены тела троих погибших. В Петах-Тикве погибли четверо, еще один человек погиб в Бней-Браке.

Разбор завалов продолжается, сотни людей остались без крыши над головой, муниципальные власти и социальные службы оказывают помощь пострадавшим.

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