Последствия ночной иранской атаки на Израиль. Фоторепортаж

Фото: Flash90, AP, ЦАХАЛ, МАДА

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана. В Хайфе на месте попадания ракеты найдены тела троих погибших. В Петах-Тикве погибли четверо, еще один человек погиб в Бней-Браке.

Разбор завалов продолжается, сотни людей остались без крыши над головой, муниципальные власти и социальные службы оказывают помощь пострадавшим.