В Великобритании стартовали королевские скачки – Royal Ascot. Фоторепортаж

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16 июня на ипподроме Беркшира стартовал пятидневный марафон – скачки Royal Ascot. Самые крупные скачки в Европе давно стали событием, которое привлекает инвестиции, туристов и способствуют укреплению репутации Великобритании.

Кроме того, скачки считаются одним из важнейших явлений в мире британской моды. Традицию заложила еще королева Анна Стюарт, открывшая этот ипподром в 1711 году. Участницы фестиваля традиционно стремятся превзойти друг друга в шляпках и нарядах, а для мужчин действует строгий дресс-код, определяющий даже цвет и длину носков.