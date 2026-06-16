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В Великобритании стартовали королевские скачки – Royal Ascot. Фоторепортаж

Великобритания
время публикации: 16 июня 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 16:17

Фото: AP Photo/Kin Cheung

16 июня на ипподроме Беркшира стартовал пятидневный марафон – скачки Royal Ascot. Самые крупные скачки в Европе давно стали событием, которое привлекает инвестиции, туристов и способствуют укреплению репутации Великобритании.

Кроме того, скачки считаются одним из важнейших явлений в мире британской моды. Традицию заложила еще королева Анна Стюарт, открывшая этот ипподром в 1711 году. Участницы фестиваля традиционно стремятся превзойти друг друга в шляпках и нарядах, а для мужчин действует строгий дресс-код, определяющий даже цвет и длину носков.

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