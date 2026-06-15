Киево-Печерская лавра в огне после российского удара. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, ГСЧС Киева, ГСЧС Украины

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по украинской столице. Одной из его целей стала Киево-Печерская лавра, один из древнейших монастырей Киевской Руси, святыня православного христианства, внесенная в список всемирного культурного наследия UNESCO.

Российский беспилотник ударил в свод Успенского собора, вызвав пожар. Главный храм лавры был построен еще в XI веке, а 1240 году был разорен при завоевании Киева монголами, но со временем восстановлен. В 1941 году во время войны собор был взорван и воссоздан уже после провозглашения независимости Украины.

Наместник лавры епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти. "Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни", – рассказал он.