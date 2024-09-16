"Эмми-2024": триумф "Сёгуна" и "Медведя". Фоторепортаж

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В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) прошла 76-я церемония награждения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств.

Абсолютным триумфатором этого года стал сериал "Сегун", который был признан лучшим в категории "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" (Хирюки Санада), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Анна Саваи), "Лучший режиссер драматического сериала" (Фредерик Е.О.Той) и 14 статуэток Creative Arts Emmy 2024, которые присуждают за творческие и технические достижения на телевидении. Впервые в истории премии "Эмми" сериал на иностранном языке получает награду в категории "Лучший драматический сериал".

Другим триумфатором премии "Эмми" в этом году стал комедийный сериал "Медведь". Он был признан лучшим сериалом в жанре комедии, актер Джереми Аллен Уайт получил награду в категории "Лучший актер в комедийном сериале", Эбон Мосс-Бакрак признан лучшим в номинации "Актер второго плана", а Лиза Колон Зайас – лучшая актриса второго плана в комедийном сериале. В общей сложности у "Медведя" 11 статуэток, включая семь технических "Эмми".

Не обошли вниманием жюри и сенсацию этого сезона – сериал "Олененок" Ричарда Гэдда, автобиографическая история о сталкерше, на протяжении нескольких лет преследовавшей главного героя. Гэдд поднимался на сцену дважды: сериал "Олененок" признал лучшим мини-сериалом сезона, а сам Гэдд – лучшим актером в мини-сериале. Исполнительница роли сталкерши Джессика Ганнинг получила премию в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале".

Досталась награда и актрисе Джоди Фостер, которая исполнила роль детектива Лиз Дэнверс в четвертом сезоне сериала "Настоящий детектив".

Еще один яркий сериал этого сезона – "Рипли" с Эндрю Скотом в главной роли – получил всего одну статуэтку в творческих категориях. В номинации "Лучший режиссер мини-сериала" выиграл постановщик шоу Стивен Заиллян. Отметили жюри премии и работу оператора "Рипли" Роберта Элсвита, а также саундтрэк сериала и удачные визуальные эффекты.

Среди других победителей "Эмми": Билли Крудап ("Утреннее шоу") в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале", Элизабет Дебики ("Корона") – "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" и Джин Смарт ("Хитрости") – "Лучшая актриса в комедийном сериале". Лучшим актером второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме признан Ламорн Моррис ("Фарго").