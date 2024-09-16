Сериал "Сегун" стал триумфатором церемонии награждения "Эмми"

В Лос-Анджелеса прошла 76-я церемония награждения премии "Эмми" за достижения в области телевизионных искусств. Абсолютным триумфатором этого года стал сериал "Сегун", который в общей сложности получил "Эмми" статуэток и был признан лучшим в категории "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" (Хирюки Санада), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Анна Саваи), "Лучший режиссер драматического сериала" (Фредерик Е.О.Той) и четырнадцать статуэток Creative Arts Emmy 2024, которые присуждают за творческие и технические достижения на телевидении. Впервые в истории премии "Эмми" сериал на иностранном языке получает награду в категории "Лучший драматический сериал", и первые статуэтки для японских актеров.

"Сегун" – вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. Первый сериал по популярной книге вышел в 1980 году и стал сенсацией поп-культуры. Сериал получил 12 номинаций на премию "Эмми" 1981 года, победив в номинациях "Выдающийся мини-сериал", "Дизайн костюмов" и "Лучшее интро".

Другим триумфатором премии "Эмми" в этом году стал комедийный сериал "Медведь". Он был признан лучшим сериалом в жанре комедии, актер Джереми Аллен Уайт получил награду в категории "Лучший актер в комедийном сериале", Эбон Мосс-Бакрак признан лучшим в номинации "Актер второго плана", а Лиза Колон Зайас – лучшая актриса второго плана в комедийном сериале. В общей сложности у "Медведя" одиннадцать статуэток, включая семь технических "Эмми".

Не обошли вниманием жюри и сенсацию этого сезона – сериал "Олененок" Ричарда Гэдда, автобиографическая история о сталкерше, на протяжении нескольких лет преследовавшей главного героя. Гэдд поднимался на сцену дважды: сериал "Олененок" признал лучшим мини-сериалом сезона, а сам Гэдд – лучшим актером в мини-сериале. Исполнительница роли сталкерши Джессика Ганнинг получила премию в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале".

Досталась награда и актрисе Джоди Фостер, которая исполнила роль детектива Лиз Дэнверс в четвертом сезоне сериала "Настоящий детектив", который очень не понравился автору идеи и создателю первых трех сезонов Нику Пиццолатто. Несмотря на критику Пиццолатто, Фостер получила премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале".

Еще один яркий сериал этого сезона – "Рипли" с Эндрю Скотом в главной роли – получил всего одну статуэтку в творческих категориях. В номинации "Лучший режиссер мини-сериала" выиграл постановщик шоу Стивен Заиллян. Отметили жюри премии и работу оператора "Рипли" Роберта Элсвита, а также саундтрэк сериала и удачные визуальные эффекты.

Среди других победителей "Эмми": Билли Крудап ("Утреннее шоу") в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале", Элизабет Дебики ("Корона") – "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" и Джин Смарт ("Хитрости") – "Лучшая актриса в комедийном сериале". Лучшим актером второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме признан Ламорн Моррис ("Фарго").