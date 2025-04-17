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"Голани" захватили учебный комплекс ХАМАСа на юге Газы. Фото, видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 апреля 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:17

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Голани", действуя в районе "оси Мораг" и Рафиаха, на юге сектора Газы, установили контроль над территорией учебного комплекса "Батальона Шабура" – подразделения "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС.

Ранее ХАМАС любил проводить парады и смотры в Шабуре, где был установлен муляж израильского танка.

ЦАХАЛ отмечает, что еще на прошлой неделе в этом районе хамасовцы пытались оказывать вооруженное сопротивление. Были ликвидированы несколько террористов.

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