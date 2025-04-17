10-я трасса около границы Египта. Пасхальный фоторепортаж
время публикации: 17 апреля 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 13:55
Фото: AP Photo/Leo Correa
В период праздника Песах ЦАХАЛ открыл для туристов доступ на 10-ю трассу номер от Эзуза до горы Хариф, пролегающую возле границы с Египтом.
Трасса, пролегающая вдоль израильско-египетской границы, в обычные дни закрыта для гражданских лиц после теракта, происшедшего в 2011 году и унесшего жизни восьми израильтян.
Построенная в начале 1980-х годов после ухода Израиля из Синая, 182-километровая трасса считается одной из красивейших в стране.