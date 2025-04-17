x
17 апреля 2025
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2025
|
17 апреля 2025
|
последняя новость: 14:49
17 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

10-я трасса около границы Египта. Пасхальный фоторепортаж

Израиль
Египет
Туризм
ЦАХАЛ
время публикации: 17 апреля 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 13:55

Фото: AP Photo/Leo Correa

В период праздника Песах ЦАХАЛ открыл для туристов доступ на 10-ю трассу номер от Эзуза до горы Хариф, пролегающую возле границы с Египтом.

Трасса, пролегающая вдоль израильско-египетской границы, в обычные дни закрыта для гражданских лиц после теракта, происшедшего в 2011 году и унесшего жизни восьми израильтян.

Построенная в начале 1980-х годов после ухода Израиля из Синая, 182-километровая трасса считается одной из красивейших в стране.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2025

ЦАХАЛ открывает для туристов маршруты на севере и полигоны на юге
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

ЦАХАЛ откроет на праздники доступ к трассе 10 вдоль границы с Египтом