Обряд омовения ног в храме Гроба Господня. Фоторепортаж из Иерусалима

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17 апреля, в Четверг Страстной недели, в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошел традиционный обряд омовения ног, проводимый в рамках приготовления к Пасхе.

Этот обряд повторяет сцену из Евангелия, когда Спаситель омыл ноги апостолам.

В субботу, 19 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня.