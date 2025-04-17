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Обряд омовения ног в храме Гроба Господня. Фоторепортаж из Иерусалима

Иерусалим
Христианство
время публикации: 17 апреля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 17:04

Фото: Associated Press

17 апреля, в Четверг Страстной недели, в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошел традиционный обряд омовения ног, проводимый в рамках приготовления к Пасхе.

Этот обряд повторяет сцену из Евангелия, когда Спаситель омыл ноги апостолам.

В субботу, 19 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня.

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