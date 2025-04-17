Обряд омовения ног в храме Гроба Господня. Фоторепортаж из Иерусалима
время публикации: 17 апреля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 17:04
Фото: Associated Press
17 апреля, в Четверг Страстной недели, в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошел традиционный обряд омовения ног, проводимый в рамках приготовления к Пасхе.
Этот обряд повторяет сцену из Евангелия, когда Спаситель омыл ноги апостолам.
В субботу, 19 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня.