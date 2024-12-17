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ЦАХАЛ разрушил туннель террористов на севере Газы. Фото, видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 декабря 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 14:12

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бригада "Гивати" (162-я дивизия) продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Недавно был обнаружен и разрушен туннель протяженностью около 500 метров на глубине в десятки метров, в котором находились террористы. В операции были задействованы силы инженерного спецназа "Яалом".

Судя по сообщению ЦАХАЛа, именно этот туннель использовали террористы в октябре для нападения на бойцов 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор". Тогда погибли майор резерва Нетанель Гершкович, старшина резерва Ори Моше Борнштейн и старшина резерва Цви Матитьягу Маранц.

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