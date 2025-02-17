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Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж

Выставки
Вооружения
ОАЭ
время публикации: 17 февраля 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 17:38

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

В Абу-Даби (ОАЭ) открылась выставка вооружений International Defense Exhibition and Conference (IDEX 2025).

Образцы оружия – как нового, так и уже стоящего на вооружении различных стран мира – представили 65 стран, в их числе США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Турция, Греция, Австралия, Израиль, Украина, Россия и др.

Среди более 30 израильских компаний на IDEX представлены Israel Aerospace Industries, Israel Weapon Industries, Rafael, Elbit, Aeronautics.

В первый день выставки ее посетил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
Выставка вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Фоторепортаж
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