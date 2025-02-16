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Годовщина убийства Навального: памятные мероприятия в России. Фоторепортаж

Россия
Оппозиция
время публикации: 16 февраля 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:48

Фото: Associated Press

В первую годовщину убийства Алексея Навального в России проходят памятные мероприятия. Множество людей пришли на Борисовское кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилу лидера российской оппозиции. Среди них были родители Алексея Навального и Ильи Яшина, посол США Линн Трейси, посол ЕС в России Ролан Галараг, посол Великобритании Найджел Кейси, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес и посол Австралии Джон Гиринг.

Слева направо: мать Юлии Навальной, Алла Абросимова, родители Алексея Навального - Анатолий Навальный и Людмила Навальная
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