Годовщина убийства Навального: памятные мероприятия в России. Фоторепортаж

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В первую годовщину убийства Алексея Навального в России проходят памятные мероприятия. Множество людей пришли на Борисовское кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилу лидера российской оппозиции. Среди них были родители Алексея Навального и Ильи Яшина, посол США Линн Трейси, посол ЕС в России Ролан Галараг, посол Великобритании Найджел Кейси, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес и посол Австралии Джон Гиринг.