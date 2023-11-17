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    Фоторепортажи

    "Мисс Вселенная 2023": шоу в национальных костюмах. Фоторепортаж

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    Фото: AP Photo/Moises Castillo

    16-17 ноября в рамках 72-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023" (Miss Universe 2023) на арене Хосе Адольфо Пинеда в Сан-Сальвадоре (Сальвадор) участницы представили национальные костюмы.

    Ежегодно на мероприятие собираются около 90 конкурсанток со всего света, чтобы побороться за заветный титул "Мисс Вселенная".

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    Представительницы Израиля в Сан-Сальвадоре нет. После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился.

    Мисс Украина, Ангелина Усанова Мисс Индонезия, Фабьен Груневельд Мисс Аргентина, Ямиле Даджуд Мисс Таиланд, Антония Порсилд Мисс Россия, Маргарита Голубева Мисс Франция, Дайан Лейр
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