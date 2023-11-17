"Мисс Вселенная 2023": шоу в национальных костюмах. Фоторепортаж
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Фото: AP Photo/Moises Castillo
16-17 ноября в рамках 72-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023" (Miss Universe 2023) на арене Хосе Адольфо Пинеда в Сан-Сальвадоре (Сальвадор) участницы представили национальные костюмы.
Ежегодно на мероприятие собираются около 90 конкурсанток со всего света, чтобы побороться за заветный титул "Мисс Вселенная".
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Представительницы Израиля в Сан-Сальвадоре нет. После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился.
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