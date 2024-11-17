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Учения батальона "Львы Иордана": сила и красота смешанного подразделения. Фоторепортаж

время публикации: 17 ноября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 19:13

Фото: Александр Ханин

В нескольких километрах от границы с Иорданией прошли учения по огневой подготовке батальона "Арайот а-Ярден" ("Львы Иордана") – пехотного подразделения ЦАХАЛа, состоящего на 60% из девушек и на 40% из мужчин из самых разных регионов и общин Израиля.

Смешанный батальон "Арайот а-Ярден" был создан в 2014 году, он стал вторым после "Каракаля" батальоном, где в боевой части наравне с юношами срочную службу проходят девушки. Призыв "львиц" был начат через несколько месяцев после завершения операций "Вернуть братьев" и "Нерушимая скала", осенью 2014 года. Спрос на службу в этом батальоне был столь высок, что командование в апреле 2015 года приняло решение удвоить количество зачисленных в него призывниц. Параллельно был создан и третий смешанный батальон "Барделас" ("Гепард").

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