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Финал конкурса "Мисс Вселенная 2024": победа датчанки. Фоторепортаж

время публикации: 17 ноября 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 14:04

Фото: AP Photo/Fernando Llano

Вечером в воскресенье, 16 ноября, в Мехико состоялось финальное шоу международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024". Победительницей была объявлена Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Это первая победа Дании в истории конкурса.

Короновала победительницу "Мисс Вселенная 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Виктории 21 год, она из Копенгагена. У нее был сложный путь к победе на Miss Universe: сначала она заняла второе место на конкурсе "Мисс Дания 2022", представляла Данию на конкурсе Miss Grand International 2022, дойдя лишь до ТОП-20. Но позже была назначена "Мисс Вселенная Дания 2024" и получила "путевку" в Мехико. Где неожиданно для многих одержала победу.

Второе место на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" было присуждено представительнице Нигерии, третье – представительнице Мексики. В ТОП-5 также попали красавицы из Таиланда и Венесуэлы.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводился в 73-й раз.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году представляла 24-летняя Офир (Натали) Корсиа. Она не прошла в финальный ТОП-30.

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