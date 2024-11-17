Дэнни Де Вито – 80 лет. Фотогалерея

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17 ноября знаменитому актеру Дэнни Де Вито исполнилось 80 лет. Он давно любим зрителями за яркие харизматичные роли, неиссякаемый оптимизм и неподражаемое чувство юмора.

Рост Де Вито – всего 152 сантиметра. Возможно, будущему успеху артиста способствовал "комплекс Наполеона". В юности Дэнни работал в парикмахерской, пока не познакомился со своим будущим лучшим другом – Майклом Дугласом, который в 1974 году стал продюсером "Полета над гнездом кукушки" и позвал своего приятеля на эпизодическую роль. Но слава к Де Вито пришла в 35 лет, когда он сыграл в популярном комедийном сериале "Такси", получив сразу "Эмми" и "Золотой глобус". Ближе к 40 годам актер стал сниматься в главных ролях. Блестящей была его игра в паре с будущим губернатором Калифорнии – Арнольдом Шварценеггером, в фильмах "Близнецы" и "Джуниор". Весьма плодотворным было и сотрудничество с режиссером Тимом Бертоном – Де Вито снялся в "Бэтмене", в роли негодяя Пингвина, признанного "одним из лучших злодеев Голливуда". 25 лет назад Дэнни впервые выступил как продюсер – его дебютным фильмом в этом качестве было "Криминальное чтиво".

В общей сложности, за полвека в кинематографе Дэнни Де Вито снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 1982-го года Де Вито состоит в браке с актрисой Реей Перлман, у них трое детей. Дэнни приписывали и многочисленные романы – в том числе, с такими знаменитостями, как Сьюзен Сарандон, Мег Райан и Мишель Пфайффер.