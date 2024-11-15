"Бобровое суперлуние" 2024 года. Фоторепортаж из Израиля и других стран мира

Фото: Associated Press и Flash90

15-16 ноября в небе можно наблюдать последнее в этом году "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Нынешнее суперлуние называют по-разному в разных странах – "бобровым", "белым", "молочным", "морозным", "кукурузным" и пр.

Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.