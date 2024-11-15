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"Бобровое суперлуние" 2024 года. Фоторепортаж из Израиля и других стран мира

время публикации: 15 ноября 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 22:05

Фото: Associated Press и Flash90

15-16 ноября в небе можно наблюдать последнее в этом году "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Нынешнее суперлуние называют по-разному в разных странах – "бобровым", "белым", "молочным", "морозным", "кукурузным" и пр.

Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.

Суперлуние. США. 15 ноября 2024 года
Суперлуние. Индия. 15 ноября 2024 года
Суперлуние. Ливан. 15 ноября 2024 года
Суперлуние. Израиль. 15 ноября 2024 года
Суперлуние. Индия. 15 ноября 2024 года
Суперлуние. Чили. 15 ноября 2024 года
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