x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 23:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 23:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Европейский потоп: континент под ударом циклона «Борис»

время публикации: 17 сентября 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 17:26

Фото: Associated Press

Возросло до 18 человек число жертв циклона «Борис», вызвавшего наводнения в Центральной и Восточной Европе. Проливные дожди идут в Польше, Чехии, Германии, Австрии, Румынии. Под водой оказались десятки тысяч домов, сотни тысяч людей остались без электричества. Нанесен ущерб транспортной инфраструктуре.

Власти Польши объявили пострадавшие районы зоной стихийного бедствия. Режим чрезвычайной ситуации продлится 30 дней. Ныса на юге Польши стала первым городом, где объявлена общая эвакуация. На нужды пострадавших правительство выделило миллиард злотых – 260 миллионов долларов.

Эвакуация проводится также в Австрии, Чехии, Румынии. В моравском городе Острава вышедшие из берегов Одра и Опава прорвали дамбу. К наводнениям готовятся Вена и Будапешт. В венгерской столице заготовлен миллион мешков с песком. В состоянии готовности находятся 12000 военнослужащих вооруженных сил Венгрии.

Польша
Венгрия
Чехия
Литовель, Чехия
Чехия
Чехия
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 сентября 2024

Циклон "Борис" привел к наводнениям в Европе. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 21 февраля 2019

Восточная Австралия в ожидании шторма "Ома". Фоторепортаж