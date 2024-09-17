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Лесные пожары в Бразилии, пересохла судоходная река Мадейра. Фоторепортаж

время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:29

Фото: Associated Press

Бразилия столкнулась с худшей засухой за семь десятилетий. В сельве бушуют лесные пожары, от которых страдают и животные. Река Мадейра – судоходный приток Амазонки – практически полностью пересохла. Эксперты заявляют, что главная причина засухи – вырубка леса в дельте Амазонки.

Значительный урон нанесен и сельскохозяйственным угодьям. Бразилия один из крупнейших экспортеров кофе, сахарного тростника, сои и апельсинов. На многих сгоревших плантациях еще не успели собрать урожай. Засуха приведет к значительному увеличению цен на эту продукцию.

Амазонскую сельву часто называют легкими планеты. Однако Бразилия – не единственное государство Латинской Америки, столкнувшаяся с пожарами. В общей сложности зафиксировано 346112 очагов возгорания – причем расположены они на территории всех стран континента.

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