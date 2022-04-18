"cНежное Шоу" Славы Полунина снова в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Елена Запасская и Александр Ханин

"cНежное Шоу" Славы Полунина вновь приезжает в Израиль. Snow Show – зачарованный мир воображения, чистая магия волшебства и радости. Snow Show покоряет публику вот уже 30 лет. Точно так же, как первый чистый снег всегда приносит радость и улучшает настроение. И так происходит во всем мире, в десятках стран, куда донеслась Нежная Снежная буря Вячеслава Полунина и его команды.

Snow Show получило восторженное признание и десятки международных наград и номинаций, таких как Tony, Drama Desk, приз Лоуренса Оливье и многие другие.

Славу Полунина считают лучшим клоуном мира, а его "сНежное шоу" – шедевром, одним из лучших образцов театрального искусства наших лет.

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