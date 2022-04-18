"Белая молитва": благословение коэнов у Стены Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж

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Возле Стены Плача в Иерусалиме прошла традиционная церемония благословения коэнов, в которой участвовали несколько тысяч верующих евреев.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

Впервые с осени 2019 года, 18 апреля 2022 года церемония проходит в обычном режиме. Однако в Старом городе Иерусалима введены усиленные меры безопасности. Более 2500 полицейских, бойцов пограничной полиции и охранников обеспечивают порядок.