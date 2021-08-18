Пожары под Иерусалимом: уничтожены фабрика арф и винодельня. Фоторепортаж
Фото: Flash90 и Associated Press
15-17 августа в лесистых горах в окрестностях Иерусалима выгорели десятки тысяч дунамов леса. Это был сильнейший пожар в Иерусалимских горах за последние годы.
Для тушения пожаров задействовали более 70 пожарных бригад со всей страны, применялась противопожарная авиация, в том числе (впервые) военно-транспортные самолеты ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules.
В результате пожаров причинен огромный ущерб, оценка которого продолжается.
В частности, сгорели фабрика арф в Рамат-Разиэль, винодельня в Кирьят-Йеарим, несколько сельскохозяйственных построек и жилых домов.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2021
Впервые для тушения лесных пожаров были использованы "Супер-Геркулесы" ВВС ЦАХАЛа. Видео
Впервые для тушения лесных пожаров были использованы "Супер-Геркулесы" ВВС ЦАХАЛа. Видео
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2021
Канцелярия главы правительства выплатит компенсации пострадавшим от пожара
Канцелярия главы правительства выплатит компенсации пострадавшим от пожара
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 августа 2021
Тушение лесных пожаров в Иерусалимских горах. Фоторепортаж
Тушение лесных пожаров в Иерусалимских горах. Фоторепортаж