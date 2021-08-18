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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 августа 2021 г., 15:52

Пожары под Иерусалимом: уничтожены фабрика арф и винодельня. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и Associated Press

15-17 августа в лесистых горах в окрестностях Иерусалима выгорели десятки тысяч дунамов леса. Это был сильнейший пожар в Иерусалимских горах за последние годы.

Для тушения пожаров задействовали более 70 пожарных бригад со всей страны, применялась противопожарная авиация, в том числе (впервые) военно-транспортные самолеты ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules.

В результате пожаров причинен огромный ущерб, оценка которого продолжается.

В частности, сгорели фабрика арф в Рамат-Разиэль, винодельня в Кирьят-Йеарим, несколько сельскохозяйственных построек и жилых домов.

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Тушение лесных пожаров в Иерусалимских горах. Фоторепортаж
 

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