Пожары под Иерусалимом: уничтожены фабрика арф и винодельня. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Associated Press

15-17 августа в лесистых горах в окрестностях Иерусалима выгорели десятки тысяч дунамов леса. Это был сильнейший пожар в Иерусалимских горах за последние годы.

Для тушения пожаров задействовали более 70 пожарных бригад со всей страны, применялась противопожарная авиация, в том числе (впервые) военно-транспортные самолеты ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules.

В результате пожаров причинен огромный ущерб, оценка которого продолжается.

В частности, сгорели фабрика арф в Рамат-Разиэль, винодельня в Кирьят-Йеарим, несколько сельскохозяйственных построек и жилых домов.