"Убийцы и палачи". Акция в память о Навальном около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Erik Marmor/Flash90

Вечером 16 февраля напротив посольства РФ в Тель-Авиве (улица А-Яркон, 120) прошла манифестация в память об Алексее Навальном, в которой приняли участие сотни людей.

Акция состоялась вскоре после того, как российские власти объявили, что 47-летний оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Надписи на плакатах были красноречивыми: "Убийцы и палачи", "Навальный был убит", "Всех не убьете", "Память не убить", "Убийцы, горите, в аду", "Смерть путинскому режиму", "Смерть империи", "Путин, гори в аду", "Добро победит" и т.д.

Политик Алексей Навальный (1976-2024). Фотогалерея