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    Фоторепортажи

    "Красный Юг" в феврале 2024 года: цветение на месте фестиваля Nova. Фоторепортаж

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    Фото: Александр Ханин

    Ежегодный фестиваль "Красный Юг" (Даром Адом) в этом году приобрел совсем другое звучание. Жители приграничных районов попросили израильтян не приезжать и не проводить фестиваль.

    Больше всего красных анемонов сейчас можно увидеть на том месте, где проходил музыкальный фестиваль Nova, расстрелянный и растерзанный террористами утром 7 октября.

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