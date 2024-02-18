"Красный Юг" в феврале 2024 года: цветение на месте фестиваля Nova. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

Ежегодный фестиваль "Красный Юг" (Даром Адом) в этом году приобрел совсем другое звучание. Жители приграничных районов попросили израильтян не приезжать и не проводить фестиваль.

Больше всего красных анемонов сейчас можно увидеть на том месте, где проходил музыкальный фестиваль Nova, расстрелянный и растерзанный террористами утром 7 октября.