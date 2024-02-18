Акции протеста в Израиле: против Нетаниягу, за освобождение заложников. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Leo Correa и Miriam Alster/Flash90

Вечером 17 февраля во многих городах Израиля прошли митинги и акции протеста. Демонстранты требовали немедленных действий, направленных на освобождение заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы. Одновременно звучали призывы к отставке правительства и проведении досрочных выборов.

Самыми массовыми выступления были Тель-Авиве, где на площади "Хатуфим" перед Музеем изобразительного искусства состоялся митинг с участием родственников заложников. Это мероприятие проходило под лозунгом: "134 дня войны – 134 похищенных". Его участники выражали свое возмущение решением Биньямина Нетаниягу не отправлять израильскую делегацию на переговоры в Каир. Они требовали от правительства продолжить переговоры об освобождении заложников.

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Возобновились антиправительственные выступления на улице Каплан. В демонстрации приняли участие тысячи людей, они требовали проведения досрочных выборов. В отличие от "довоенных демонстраций" на улице Каплан не было ни трибуны, ни организованных выступающих из-за разногласий с полицией по поводу проведения мероприятия.

Улица Каплан была перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях. Демонстранты зажигали факела, запускали фейерверки в воздух. Когда колонна двинулась в сторону башен "Азриэли", им дорогу преградила полиция. Были попытки перекрыть движение транспорта. Полиция объявила демонстрацию на улице Каплан незаконной и потребовала от людей разойтись. Разгон демонстрантов сопровождался столкновениями.

В Кейсарии пикет проводился возле дома семьи Нетаниягу, в нем приняли участие около тысячи человек. Некоторые нарушители порядка были задержаны.

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В Иерусалиме к дому президента Израиля пришли сотни людей. Они требовали от президента объявить о проведении досрочных выборов. На площади Париж – митингующие требовали от правительства любой ценой освободить заложников.

Акция протеста также проходила в Беэр-Шеве.