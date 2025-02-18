ЦАХАЛ передает армии Ливана контроль над приграничными районами. Фоторепортаж

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18 февраля, в соответствии с соглашением о прекращении огня, вступившим в силу 27 ноября 2024 года, Армия обороны Израиля осуществляет вывод войск из Ливана.

При этом силы ЦАХАЛа останутся на юге Ливана в пяти стратегических районах: 1) в Лаббунэ (западная часть границы, напротив израильского поселка Шломи), 2) в Рамии и Джабль-Блате (центральная часть границы, напротив израильского поселка Штула), 3) в Блиде, Бинт-Джбейле и Марун ар-Расе (центральная часть границы, напротив израильского поселка Авивим), 4) в районе Уади-Салюки (восточная часть границы, напротив израильского поселка Маргалиот), 5) в районе Аль-Хиям, Кфар-Кила, Уади Аюн и Амра (восточная часть границы, напротив израильского поселка Метула).

Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ не планирует в обозримом будущем отступать с этих стратегических позиций и передавать контроль над ними армии Ливана. По некоторым оценкам, ЦАХАЛ "задержится" на этих позициях на период от двух до восьми месяцев, однако не исключено, что "задержка" будет и более длительной.

Более того, как отмечает The Jerusalem Post, на границе останется примерно в три раза больше сил ЦАХАЛа, чем было до начала войны (7-8 октября 2023 года). Согласно опубликованным данным, в пяти указанных выше районах каждый аванпост будет укомплектован ротой ЦАХАЛа. При этом вдоль границы будут находиться тысячи военнослужащих (до 10-15 тысяч), которые в любой момент смогут входить на территорию Ливана.

Сохранение пяти позиций ЦАХАЛа на территории Ливана не было оговорено в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре. Но Израиль убедил США, что ливанская армия недостаточно эффективна в настоящее время, чтобы помешать "Хизбалле" вернуться на юг Ливана и вновь создавать угрозу для израильских границ.

Командование армии Ливана объявило, что ливанские военные в настоящее время дислоцированы в 11 деревнях на юге Ливана, откуда ранее вышли силы ЦАХАЛа. Ожидается, что ливанские военные будут введены и на другие приграничные участки к югу от реки Литани, координируя свои действия с комитетом по надзору за соблюдением соглашения о прекращении огня и Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL).