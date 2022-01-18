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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 января 2022 г., 13:56

Японскому актеру и режиссеру Такэси Китано – 75. Фотогалерея

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Фото: Associated Press

18 января исполнилось 75 лет одному из самых известных современных японских кинорежиссеров и актеров Такэси Китано.

Он родился в Адати (Токио). После успешного окончания школы поступил на инженерный факультет университета Мэйдзи. Однако вскоре бросил учебу. Участвовал в студенческих акциях протеста, занимался бейсболом и боксом, увлекался джазом. В молодые годы сменил множество профессий: работал официантом, уличным торговцем, грузчиком, таксистом, переводчиком, лифтером, комиком и т.д.

Дебютировал в кино в начале 80-х. В 1989-м снял свой первый фильм "Жестокий полицейский", сыграв в нем главную роль. 90-е годы стали для него исключительно плодотворными и успешными, за фильм "Фейерверк" Такэси Китано был удостоен приза Венецианского фестиваля. В общей сложности как режиссер, сценарист и продюсер снял почти 30 кинокартин, как актер сыграл более чем в 30 фильмах.

Автор более 50 книг (поэзия, проза, кинокритика). Телеведущий. Преподаватель в Токийском университете искусств.

2010 год 2017 год На 74-м Венецианском кинофестивале, 2017 год 2017 год На 74-м Венецианском кинофестивале, 2017 год 2012 год
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