Последствия падения вертолета МВД Украины на детский сад в Броварах. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
Утром в среду, 18 января, в Броварах (Киевская область) на жилой район около здания детского сада упал вертолет МВД Украины.
По официальным данным, не менее 17 человек погибли (в их числе четверо детей). Девять погибших находились на борту вертолета. 30 получили ранения и травмы (среди них 15 детей). 25 человек остаются в больницах (в том числе десять детей), некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.
Среди погибших руководство МВД Украины: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Причины падения вертолета Super Puma (AS 332) устанавливаются. По разным данным, вертолет летел в командировку в одну из "горячих точек" или в Харьков.
Многоцелевой вертолет Super Puma (AS 332) был разработан французской компанией Aérospatiale, производился франко-немецкой компанией Eurocopter. Вертолеты этого типа эксплуатируются с начала 80-х годов. Подобные вертолеты использует не только МВД, но и ГСЧС Украины.
В результате падения вертолета в Броварах погибли глава МВД Украины и его заместитель
В Броварах около детского сада упал вертолет: погибли 17 человек, среди них четверо детей и руководство МВД Украины