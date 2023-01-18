В Броварах около детского сада упал вертолет: погибли 16 человек, среди них трое детей и руководство МВД Украины

Утром в среду, 18 января, в Броварах (Киевская область) на жилой район около здания детского сада упал вертолет Super Puma (AS 332), в котором находилось руководство МВД Украины.

По предварительным данным, не менее 16 человек погибли (в их числе трое детей). Девять погибших находились на борту вертолета. 30 получили ранения и травмы (среди них 15 детей). 25 человек остаются в больницах (в том числе десять детей), некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

Последствия падения вертолета МВД Украины на детский сад в Броварах. Фоторепортаж

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Среди погибших руководство МВД Украины, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его словам, погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Причины падения вертолета устанавливаются. Вертолет летел в командировку в одну из "горячих точек".

Многоцелевой вертолет Super Puma (AS 332) был разработан французской компанией Aérospatiale, производился франко-немецкой компанией Eurocopter. Вертолеты этого типа эксплуатируются с начала 80-х годов. Подобные вертолеты использует не только МВД, но и ГСЧС Украины.

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По данным СМИ, вертолет, упавший в Броварах, в 2018 году был приобретен во Франции.