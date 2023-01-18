adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.418 ₪ 3.700 ₪
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
12 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    В Броварах около детского сада упал вертолет: погибли 16 человек, среди них трое детей и руководство МВД Украины

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Броварах около детского сада упал вертолет, есть жертвы
    AP Photo/Daniel Cole     Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский
    Mvs.gov.ua/Википедия     В Броварах около детского сада упал вертолет, есть жертвы
    Головне управління ДСНС України у Київській області

    Утром в среду, 18 января, в Броварах (Киевская область) на жилой район около здания детского сада упал вертолет Super Puma (AS 332), в котором находилось руководство МВД Украины.

    По предварительным данным, не менее 16 человек погибли (в их числе трое детей). Девять погибших находились на борту вертолета. 30 получили ранения и травмы (среди них 15 детей). 25 человек остаются в больницах (в том числе десять детей), некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

    Последствия падения вертолета МВД Украины на детский сад в Броварах. Фоторепортаж

    adv_11 m_ar_1

    Среди погибших руководство МВД Украины, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. По его словам, погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

    Причины падения вертолета устанавливаются. Вертолет летел в командировку в одну из "горячих точек".

    Многоцелевой вертолет Super Puma (AS 332) был разработан французской компанией Aérospatiale, производился франко-немецкой компанией Eurocopter. Вертолеты этого типа эксплуатируются с начала 80-х годов. Подобные вертолеты использует не только МВД, но и ГСЧС Украины.

    adv_12 m_ar_2

    По данным СМИ, вертолет, упавший в Броварах, в 2018 году был приобретен во Франции.

    adv_13 article_dw_desk
    adv_14 article_dw_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:01 В Германии задержана эко-активистка Грета Тунберг
    12:46 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 329-й день войны
    12:39 Последствия российского ракетного удара по Днепру: не менее 45 погибших, в их числе шесть несовершеннолетних
    12:16 Последствия падения вертолета МВД Украины на детский сад в Броварах. Фоторепортаж
    10:31 Коронавирус в Израиле 18 января 2023 года: около 7400 зараженных, 425 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:25 В результате падения вертолета в Броварах погибли глава МВД Украины и его заместитель
    09:53 В Броварах около детского сада упал вертолет: погибли 16 человек, среди них трое детей и руководство МВД Украины
    09:25 Открытый чемпионат Австралии. Сенсационное поражение Надаля
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5