Актеру и режиссеру Кевину Костнеру – 70. Фотогалерея

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18 января исполнилось 70 лет Кевину Костнеру – знаменитому американскому актеру, кинорежиссеру, кинопродюсеру и музыканту, обладателю двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов" и множества других кинематографических наград.

Он родился на окраине Лос-Анджелеса, вырос в соседнем Комптоне. У него немецкие, ирландские и шотландские корни. В юности играл в бейсбол и мечтал о профессиональной спортивной карьере. По настоянию родителей после школы поступил в университет штата Калифорния в Фуллертоне, где изучал маркетинг и финансы, но уже на первом курсе вступил в театральную студию университета. Университет окончил с отличием и начал работать в сфере маркетинга. Женился, чтобы содержать семью работал на разных работах. А по вечерам учился актёрскому мастерству.

Первую роль Кевин Костнер получил в 1981 году в фильме "Дикий пляж", к тому моменту ему 26 лет. За более чем 40 лет кинокарьеры сыграл свыше 60 ролей в фильмах и сериалах.

Вышедший на экраны в 1990 году фильм "Танцующий с волками" – режиссерский дебют Кевина Костнера, в котором он самостоятельно сыграл главную роль, принес ему "Оскары" в номинациях "Лучший фильм года" и "Лучший режиссёр" (картина собрала семь "Оскаров"), и победы в трех номинациях "Золотого глобуса". Эта картина принесла Кестнеру мировую славу.

Потом были главные роли в картинах "Робин Гуд: Принц воров" (1991), "Телохранитель" (1992), "Идеальный мир" (1993). Затем последовала серия неудач и провалов его картин в прокате. Потом постепенно карьера Кевина вновь стала налаживаться, он снялся в десятках фильмов, хотя и не сумел приблизиться к было популярности.

Популярность к Костнеру вернулась лишь после выхода в 2018 году телесериала "Йеллоустоун", в котором он блестяще исполнил главную роль отца семейства Даттонов. Позже он сыграл еще в нескольких фильмах.

Был дважды женат. Отец семи детей.