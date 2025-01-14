Последствия обстрела из Йемена: ракета упала на дом около Иерусалима. Фото, видео

Фото: пресс-служба полиции Израиля, AP, Flash90. Видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Крупные фрагменты сбитой баллистической ракеты, запущенной хуситами из Йемена, упали на дома в поселках Мево-Бейтар и Цур-Адаса, юго-западней Иерусалима.

В 3:02-3:05 ночи 14 января в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ сообщает о ракетном обстреле из Йемена, "нескольких попытках перехвата" ракеты и о том, что она "по-видимому была перехвачена".

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о 15 пострадавших: 11 человек получили травмы по пути в убежища, еще пять нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока. Сведений о раненых в результате падения ракет или их фрагментов нет.

На короткое время (около 15-20 минут) был приостановлен прием и вылет рейсов из международного аэропорта "Бен-Гурион". В 3:30 аэропорт вернулся к работе по обычному расписанию. О каком-либо ущербе аэропорту не сообщается.

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила, что атаковала "военный объект израильского врага в оккупированном Яффо" (Тель-Авиве), применив баллистическую ракету и четыре БПЛА.