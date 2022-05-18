Открытие 75-го кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж

Фото: AP Photo

17 мая открылся юбилейный, 75-й Каннский кинофестиваль. За последние два "коронавирусные" года это первый кинофорум в Каннах, который проводится в обычном формате. За одним исключением: после вторжения российской армии в Украину было принято решение о запрете на допуск к участию в фестивале официальной делегации РФ, а также частных лиц, прямо или косвенно связанных с Кремлем. Хотя среди участников и гостей россияне есть.

Председателем жюри в этом году стал французский актер Венсан Линдон.

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В конкурсной программе 18 картин:

"Holy Spider", Али Аббаси

"The Almond Tree", Валерия Бруни-Тедески

"Преступления будущего", Дэвид Кроненберг

"Тори и Локита", Люк Дарденн

"Звезды в полдень", Клэр Дени

"Frère & Soeur", Дени Мальваль

"Close", Люкас Донт

"Время Армагеддона", Джеймс Грэй

"Посредник", Корээда Хирокадзу

"Ностальгия", Марио Мартоне

"R.M.N.", Кристиан Мунджиу

"Треугольник печали", Рубен Эстлунд

"Решение уйти", Пак Чхан Ук

"Появление", Келли Райхарт

"Leila's Brothers", Саид Рустаи

"Boy from Heaven", Тарик Салех

"Жена Чайковского", Кирилл Серебренников

"EO", Ежи Сколимовский