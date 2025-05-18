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Интронизация Льва XIV - первого американского Папы. Фоторепортаж

Религия
Христианство
Ватикан
время публикации: 18 мая 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 15:21

Фото: Associated Press

В Ватикане 18 мая прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. На площади перед собором Святого Петра собрались 150000 паломников и туристов. Папа проехал через площадь, приветствуя собравшихся, но не стал делать остановку, чтобы с ними побеседовать. Отметим, что церемония собрала делегации из 150 государств. Украину представлял президент Владимир Зеленский, а США – вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Лев XIV стал 267-м главой католической церкви и первым понтификом, родившимся в Северной Америке. В своей речи он призвал церковь стать силой, противостоящей расколу и ненависти. "В нашем мире слишком много раздоров, слишком много причиненных ненавистью ран, насилия, предрассудков, страха перед чужаками, наша экономическая стратегия основана на эксплуатации ресурсов и вытеснении беднейших на обочину жизни", – сказал он.

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