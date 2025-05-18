Финал конкурса "Евровидение-2025". Фоторепортаж

Фото: Associated Press

17-18 мая в Базеле (Швейцария) прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". В финале участвовали представители 26 стран: Австрия, Албания, Армения, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Украина, Финляндии, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония.

Победил представитель Австрии JJ.

Второе место – Юваль Рафаэль, Израиль.

Третье место – Томми Кэш, Эстония.

Для Израиля фактически повторилась прошлогодняя история, когда профессиональные жюри из разных стран давали в основном низкие оценки, но народное голосование позволило обойти очень многих конкурентов.