"Сказки Тысяча и одной ночи": фестиваль в Неве Шалом. Фоторепортаж
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Фото: Александр Ханин
В Неве Шалом проходит фестиваль "Сказки Тысяча и одной ночи", организаторами которого выступили Григорий Тамар и Ирина Козлинская.
В рамках фестиваля проходят рыцарские показательные бои, устроена выставка-продажа, выступают артисты, танцоры и музыканты.
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