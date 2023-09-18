"Сказки Тысяча и одной ночи": фестиваль в Неве Шалом. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В Неве Шалом проходит фестиваль "Сказки Тысяча и одной ночи", организаторами которого выступили Григорий Тамар и Ирина Козлинская.

В рамках фестиваля проходят рыцарские показательные бои, устроена выставка-продажа, выступают артисты, танцоры и музыканты.