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    Фоторепортажи

    "Сказки Тысяча и одной ночи": фестиваль в Неве Шалом. Фоторепортаж

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    Фото: Александр Ханин

    В Неве Шалом проходит фестиваль "Сказки Тысяча и одной ночи", организаторами которого выступили Григорий Тамар и Ирина Козлинская.

    В рамках фестиваля проходят рыцарские показательные бои, устроена выставка-продажа, выступают артисты, танцоры и музыканты.

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