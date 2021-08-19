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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи19 августа 2021 г., 16:42

Кровавый праздник Ашура в мусульманской Азии. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

18-19 августа этого года в мусульманских странах отмечался День Ашура – 10-й день месяца мухаррам. На этот день, по Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов и первого человека – Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Согласно мусульманской вере, именно в этот день Адама переселили в Рай и приняли от него покаяния после грехопадения, Аллах являл десять благ десяти пророкам, корабль Нуха (или Ноя) причалил к горе Джуди после Потопа, родился пророк Ибрагим, вознеслись на небо пророки Иса и Идрис, пророк Ибрагим спасся от огня язычников, Муса и его последователи спаслись от преследования фараона и т.д.

Ашура отмечается соблюдением 2-х или 3-дневного поста (9-10-го, 10-11-го или 9-11-го числа месяца Мухаррам). Пост в день Ашура был принят Мухаммадом после его переезда из Мекки в Медину. Позже, когда был установлен обязательный пост в Рамадан, пост в день Ашура стал добровольным, но желательным у мусульман-суннитов.

У мусульман-шиитов этот пост обязателен, так как день Ашура совпал с главной датой шиитского религиозного календаря – днем поминовения внука пророка Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али (626-680 гг.), который в пал смертью шахида (борца за веру). После этих событий содержательная сторона 10-го дня месяца Мухаррам приобрела иное значение: шииты первые десять дней месяца посвящают оплакиванию мученической смерти Хусейна, в течение всего месяца проводят различные религиозные обряды, в процессе выполнения которых воспроизводятся в театральном импровизированном представлении события 10-го дня мухаррама.

В ряде стран церемонии в день Ашура сопровождаются самоистязанием, а также сжиганием израильских, американских, британских и прочих ненавистных флагов.


В нынешнем году, как и год назад, на фоне карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, столпотворения в день Ашура были не столь впечатляющими, как в прошлые годы.

На фотографиях, опубликованных ниже, показано, как день Ашура отмечали в Ираке, Ливане, Пакистане и Афганистане.

Кербела, Ирак Кабул, Афганистан Равалпинди, Пакистан Кербела, Ирак Бейрут, Ливан Кербела, Ирак
продолжение фоторепортажа
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