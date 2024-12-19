Бойцы 300-й бригады уничтожили ракетные установки, нацеленные на Израиль. Фото, видео
время публикации: 19 декабря 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 15:33
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии уничтожили на юге Ливана пусковые ракетные установки, нацеленные на израильские населенные пункты.
В ходе оперативной деятельности в Южном Ливане военнослужащие обнаружили принадлежащий "Хизбалле" склад оружия и боеприпасов, в котором были противотанковые ракеты, артиллерийское орудие, взрывные устройства и пусковые ракетные установки.
Обнаружены также пусковые позиции, используемые для ракетных обстрелов Израиля.