Бойцы 300-й бригады уничтожили ракетные установки, нацеленные на Израиль. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии уничтожили на юге Ливана пусковые ракетные установки, нацеленные на израильские населенные пункты.

В ходе оперативной деятельности в Южном Ливане военнослужащие обнаружили принадлежащий "Хизбалле" склад оружия и боеприпасов, в котором были противотанковые ракеты, артиллерийское орудие, взрывные устройства и пусковые ракетные установки.

Обнаружены также пусковые позиции, используемые для ракетных обстрелов Израиля.