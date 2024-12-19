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Бойцы 300-й бригады уничтожили ракетные установки, нацеленные на Израиль. Фото, видео

время публикации: 19 декабря 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 15:33

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии уничтожили на юге Ливана пусковые ракетные установки, нацеленные на израильские населенные пункты.

В ходе оперативной деятельности в Южном Ливане военнослужащие обнаружили принадлежащий "Хизбалле" склад оружия и боеприпасов, в котором были противотанковые ракеты, артиллерийское орудие, взрывные устройства и пусковые ракетные установки.

Обнаружены также пусковые позиции, используемые для ракетных обстрелов Израиля.

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