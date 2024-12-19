"Белый город": операция ЦАХАЛа против хуситов в Йемене. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

В 3:15 ночи 19 декабря началась атака ЦАХАЛа в Йемене. Первые удары были нанесены менее чем через 40 минут после сирен в Израиле и падения фрагментов ракеты на Рамат-Ган. То есть самолеты израильских ВВС вылетели для выполнения боевых задач до того, как баллистическая ракета хуситов приблизилась к воздушному пространству Израиля.

Операция, целью которой было поражение стратегических объектов, контролируемых хуситами в Йемене, получила кодовое название "Белый город". Она была одобрена министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

Речь идет о тщательно спланированной операции, а не о спонтанной реакции Израиля на ту или иную атаку хуситов. В операции, осуществленной на удалении более 1700 км от границы Израиля, были задействованы десятки самолетов (включая самолеты-заправщики).

Судя по имеющимся данным, операция "Белый город" осуществлялась в два этапа. Сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия. Затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны. Поступали сведения о сильных пожарах. В Сане было отключено электричество. По данным йеменской стороны, есть десятки убитых и раненых. Хуситы заявляют, что погибли сотрудники нефтяных и энергетических предприятий.