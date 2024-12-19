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Знаменитому баскетболисту Арвидасу Сабонису – 60. Фотогалерея

время публикации: 19 декабря 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 08:12

Фото: Associated Press

19 декабря исполнилось 60 лет Арвидасу Сабонису – знаменитому литовскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1988 года, чемпиону мира и Европы в составе национальной сборной СССР. Он был одним из сильнейших центровых мира 80-90-х годов. Он президент Литовской федерации баскетбола.

Родился в Каунасе. Начал заниматься баскетболом в возрасте 9 лет. Первых серьезных успехов в спорте добился еще в школьные годы. В 16 лет дебютировал во взрослой команде "Жальгириса". Вскоре был приглашен в сборную СССР.

Рост Сабониса – 222 см. Он один из самых рослых игроков в истории баскетбола.

Женат. Вырастил трех сыновей, все они стали профессиональными баскетболистами.

1996 год
1998 год
2003 год
2011 год
1996 год
2011 год
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